مُدير المُخابرات: لا وجود لأي معسكرات للتيغراي بالسُّودان

الخرطوم: السوداني

أبلغ مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مُفضّل، نظيره الإثيوبي، تمسغن طرونه، تمسُّك السودان بحدوده المعترف بها دولياً وفق ترسيم 1902م.

وأكّد أنّ السودان ظل داعماً للاستقرار في إثيوبيا دون انحياز لأي طرفٍ من الأطراف، نافياً بشكل قاطع وجود أيِّ مُعسكرات لجبهة التيغراي داخل الحدود السودانية.

وَشَدّدَ مُفضّل بحسب بيان صادر عن جهاز المخابرات، أنّ علاقات السودان الخارجية ومصالحه مع مُحيطه الإقليمي وكافة دول العالم تُبنى على مصالح السودان الاستراتيجية وليس على حساب دول أخرى بالإقليم، مشيراً إلى أن الحوار هو أفضل السُّبل للوصول إلى المنافع والمصالح المشتركة.