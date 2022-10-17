قرار بتعيين مديرين جدد للجمارك والسجون والدفاع المدني

الخرطوم : السودانى

أصدر وزير الداخلية المكلف، الفريق أول، عنان حامد محمد عمر، قراراً قضى بتعيين مديرين للقوات.

وشمل القرار تعيين بشير الطاهر بشير الجعلي، مديراً لقوات الجمارك، عثمان عطا مصطفى محمد نور، مديراً لقوات الدفاع المدني، محمد إبراهيم عوض الله محمد مديراً لقوات حماية الحياة البرية، ياسر عمر أبو زيد حسين، مديراً لقوات السجون والإصلاح.

وعيّن وزير الداخلية كلاً من عبد المنعم محمد عبد القيوم، مساعداً للمدير العام للشؤون المالية، نصر الدين محمد عبد الرحيم مساعداً للمدير العام للمرور، الصديق العبيد عبد الله محمد مساعداً للمدير العام لقوات الاحتياطي المركزي، عثمان الحاج عثمان معلا، مساعداً للمدير العام لشرطة ولاية الخرطوم، موسى شرة أحمد سليمان مساعداً للمدير العام للتدريب، صديق عبد الله عبد القادر الحسن مساعداً للإمداد، خالد حسّان محي الدين الماحي مساعدًا للمدير العام للتوجيه والخدمات، إبراهيم أحمد شمين عبد الله، مساعداً للمدير العام للجنايات والأمن، يحيى محمد أحمد النور مساعداً للمدير العام للشؤون الإدارية والتخطيط.