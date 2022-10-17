وزير الداخلية يوجه برفع التدابير والجاهزية بمطار الخرطوم

الخرطوم: السودانى

وجه وزير الداخلية، الفريق أول عنان حامد، بإنشاء آلية خاصة بالضبط وبتشغيل القسم الجنائي فوراً.

ووقف الفريق عنان خلال زيارة تفقدية على الإجراءات التامينية بمطار الخرطوم الدولي.

وأشاد بالأداء المتميز والإرادة القوية للعاملين بمطار الخرطوم وجهدهم المستمر لحسم أي مظاهر سالبة خاصة بحركة المسافرين.

كما وجه بإنفاذ القرارات الخاصة بتنظيم الدخول والخروج وتنظيم مواقف السيارات والبوابات الحاكمة موكداً أن هذه الإجراءات من شأنها جعل المطار آمناً ومستقراً وفق نظام معروف يوفر التأمين الكامل لجميع ممتلكات المواطنين وحل كل المعوقات والمشاكل عبر الخطط التأمينية الكفيلة بحفظ الأمن والنظام .