ضبط شركة كبرى تعيد التعبئة لمواد منتهية الصلاحية

الخرطوم: عبيـر جعفر

تمكن فريق مباحث حماية المستهلك من ضبط شركة كبرى تعمل في مجال إعادة التعبئة ، وتعود تفاصيل الضبطية إلى توفر معلومات عن إحدى الشركات تقوم بإعادة تعبئة مواد منتهية الصلاحية، وذلك بعد طباعة تاريخ إنتاج حديث للمنتجات تم تأكيد المعلومة، وتم تحريك فريق موحد بقيادة ضابط وبرفقته مختص من وزارة الصحة الاتحادية، وذلك بعد استصدار الأوامر النيابية الخاصة.

وكشف رئيس دائرة مباحث التموين وحماية المستهلك، اللواء ياسر مبارك، عن مداهمة الموقع وتفتيشه وضبط عدد (1060) كرترنة بخاخ ريكسونا مزيل عرق، عدد(900) عبوة صابون لوكس سائل ، عدد(1000) كرتونة معجون سيجنال كل كرتونة تحتوي على (48) عبوة ، عدد (60) كرتونة مرقة دجاج، عدد (35) كرتونة كمفورد وكل هذه المضبوطات منتهية الصلاحية. تم فتح بلاغ تحت المادة 31 مواصفات، ودعت الإدارة المستهلكين للمساهمة في مناهضة الظواهر السالبة والمخالفات والتبليغ الفوري عبر الرقم 5960 .