احباط تهريب أدوية منقذة للحياة بمعبر أرقين

الخرطوم: السودانى

تمكنت إدارة جمارك أرقين بوادي حلفا بالولاية الشمالية بقيادة العميد شرطة، عبد الفتاح أحمد سليمان، بصالة المغادرة من إحباط محاولة تهريب أدوية مدعومة من الدولة، حيث تم ضبط (١٠٥) فتيل أدوية سرطان أدوية منقذة للحياة ومدعومة من الدولة، (٤٠) جهاز تلفون Radmi-A10 مخبأة بصورة احترافية داخل جسم وهيكل البصات السفرية في طريقها لإحدى دول الجوار .

وتم حجز المضبوطات التي شملت (٢) بص وسيلة التهريب لتكملة الإجراءات القانونية وتفوق التكلفة المقدرة للمضبوطات بحسب وكالة السودان للأنباء الـ300 مليون جنيه .