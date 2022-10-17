الجيش يخلي أحياء بـ (لقاوة) بعد تجمعات لمسحلين قرب المنطقة

الخرطوم: السودانى

أخلى الجيش سُّكان أحياء من لقاوة بولاية غرب كردفان في قاعدته العسكرية، بعد تجمعات لحشود مسلحة قرب المنطقة، وسط مخاوف من توسع نطاق المواجهات المسلحة.

وشهدت البلدة، يومي الجمعة والسبت، أعمال عنف قبلي أودت بحياة (5) أشخاص، وإصابة (9) آخرين، بسبب تنازع بين النوبة والمسيرية على مساحات من الأراضي في المدينة.

وقال المتحدث باسم الجيش، العميد نبيل عبد الله، لـ “سودان تربيون”، السبت؛ إن “الجيش أخلى سكان الأحياء المتأثرة من النزاع إلى داخل حامية لقاوة تحوطًا”.

ورفض عبد الله التحدث عن أي تفاصيل إضافية.

وأفاد عثمان جيفون، وهو ناشط في المنطقة، بأن قوة من الجيش أخلت فجر السبت سُّكان أحياء كرقادي ولادي التي يقطنها النوبة بعد أن تعرضت إعداد كبيرة من منازلهم لحريق من قبل مسلحين.