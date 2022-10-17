حميدتي: (أنا ابن تقابة قرآن وديننا ما بنهظر بيهو.. لكن تاني ما بيغشونا باسم الدين)

الخرطوم: السوداني

قال نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، إنّ موقفه سيظل ثابتاً تجاه التغيير الذي تم في 11 أبريل 2019.

وأشار حميدتي إلى أن ثمة جهات تحاول التكسب وتمرير أجندتها من خلال الترويج بأنه يقود مساع تقف ضد الدين.

وقال في حديث له بمنطقة ود سفوري بولاية النيل الأبيض: (أنا ابن تقابة قرآن ما قريت في جامعة الخرطوم أو هارفارد، واحظى بدعم الصوفية في جميع أنحاء السودان، بل حتى على مستوى العالم).

وأضاف: (قبيل عندما كان هناك تطاول على الدين، أنا الوحيد وقفت متصدياً لهذا التطاول بينما توارى الآخرون.. ديننا ما بنهظر بيهو، لكن تاني ما بيغشُّونا باسم الدين).