القنصل المصري يلتقي قوى الإعلان السياسي للتوافق الوطني

الخرطوم: السوداني

‏اجتمعت قوى الإعلان السياسي للحرية والتغيير التوافق الوطني والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية الانتقالية مع القنصل العام المصري، المستشار/ أحمد عدلي إمام، وبحث الجانبين مستجدات العملية السياسية وسبل تحقيق التوافق الوطني وصولاً إلى تشكيل حكومة مدنية تحقق تطلعات الشعب السوداني في عملية التحول الديموقراطي وتوفر الاستقرار المعيشي والاجتماعي المرجو بالبلاد – بحسب ما أعلنته قوى المبادرة السودانية.

وثمنت قوى المبادرة السودانية الجهد المصري القائم، ودعت القوى الإقليمية والدولية إلى مواصلة دعمها للشعب السوداني من جهة وإستمرار التنسيق المشترك فيما بينها حول أهمية دعم الحوار الوطنى بتسهيل من الآلية الثلاثية الدولية.