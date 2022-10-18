البعث: لا يجوز أن نتحدث عن حل سياسي وبنادق الاستبداد توجه طلقاتها للمتظاهرين.. ولا يصح إعتبار دستور لجنة المحامين مرجعاً أساسياً للحل السياسي

الخرطوم: وجدان طلحة

أعلن حزب البعث العربي الاشتراك بقيادة علي الريح السنهوري، رفضه لأي حل لا يجتث الانقلاب من جذوره أو يُعفى بمقتضاه أي من البرهان وشركائه عن مسؤولية جريمة إنقلاب 25 أكتوبر؛ وما تبعه من جرائمه، برغم تأكيده حرصه على وحدة قوى الحرية والتغيير.

وقال البعث إنه لا يصح إعتبار الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة المحامين مرجعاً أساسياً للحل السياسي.

واعتبر أن الممارسة العملية لقيادة الحرية والتغيير، غَلّبت دعم المجتمع الدولي والحل السياسي على الحراك الجماهيري الذي لم تبذل في سبيله ما يستحقه.

وأضاف: “لا يجوز أن نتحدث عن حل سياسي وبنادق الاستبداد توجه طلقاتها للمتظاهرين.. يستوجب علينا أخلاقياً وقف أي اتصالات بالانقلابيين، ووقف كل أنواع الاتصالات والتفرغ لخيارنا الأول وهو الجماهير”.