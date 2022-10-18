تركيا تتصدر قائمة المستوردين للقطن السوداني

الخرطوم: السودانى

تصدرت تركيا قائمة المستوردين للقطن السوداني، ضمن تجارة السودان الخارجية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022، وفقاً لما ذكره بنك السودان المركزي.

وقد بلغت الكميات التي صدرها السودان من القطن في الفترة من يناير الى يونيو (136) ألفاً و(371) بالة كلها من القطن متوسط وقصير التيلة، وفقاً للموجز الإحصائي للتجارة الخارجية للبلاد الذي يصدره بنك السودان كل ثلاثة أشهر.

وقد استوردت تركيا ما قيمته (121) مليوناً و(188) ألف دولار، من أجمالي عائدات سلعة القطن لهذه الفترة، والبالغة (301) مليون و(100) ألف دولار.

وجاءت مصر في المرتبة الثانية من حيث أهمية المستوردين للقطن السوداني، حيث استوردت قطناً بقيمة (55) مليوناً و(688) ألف دولار أمريكي، والصين بقيمة (51) مليوناً و(713) ألف دولار، ثم باكستان بقيمة (51) مليوناً و(610) آلاف دولار أمريكي.

فيما شكلت كل من بنغلاديش والهند ثم الإمارات العربية المتحدة، صغار المستوردين للقطن السوداني، إذ بلغت جملة الأموال التي أشتروا بها هذه السلعة حوالي (17) مليون دولار أمريكي.