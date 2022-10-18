الدعم السريع يرسل تعزيزات عسكرية لشمال دارفور

الخرطوم: السودانى

دفعت قوات الدعم السريع بتعزيزات عسكرية لحفظ الأمن وتأمين الموسم الزراعي بمنطقة فتابرنو بولاية شمال دارفور بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى.

وقال قائد متحرك درع السلام اللواء النور القبة، خلال مخاطبته لقاء جماهيري بمنطقة فتّابرنو، إن مهمة التعزيزات العسكرية هي حماية المدنيين، مبيناً أن قوات درع السلام ستقف سداً منيعاً ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المنطقة.

هذا والتقى قائد متحرك درع السلام الإدارة الأهلية وحركات الكفاح المسلح بمنطقة فتّابرنو للمزيد من التنسيق لحماية الموسم الزراعي لهذا العام، والعمل على حل كل المشاكل التي تواجه المزارعين والرعاة بالمنطقة .