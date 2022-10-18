(السوداني) تورد تفاصيل مثيرة بشأن حافز (أب جيبين) للاعبي المريخ

الخرطوم: السوداني

حصلت (السوداني) على تفاصيل مثيرة بشأن الحافز المخصص للاعبي المريخ نظير التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ووفقاً لمصادر متطابقة، فإن رئيس النادي أيمن اب جيبين فاجا زملاءه بلجنة التسيير عندما حضر إلى مطار الخرطوم لاستقبال البعثة العائدة من ليبيا وهو يحمل حافز اللاعبين الدولاري في سيارته الخاصة، وذلك بغية الشروع في تسليمه بشكل فوري.

وبحسب المصادر، فإن عدداً من أعضاء لجنة التسيير والقطاع الرياضي وكبار اللاعبين بالفريق طلبوا من رئيس النادي تأجيل خطوته المتمثلة في تسليم الحافز الدولاري بشكل فوري، على أن يتم عمل احتفال مصغر يتم من خلاله تسليم جميع اللاعبين لحوافزهم وهي الخطوة التي وجدت موافقة من رئيس النادي.

وأكد مصدر مقرب من الرئيس ايمن اب جيبين لــ(السوداني) ان الاخير كان الأكثر حرصاً على تسليم الحافز بشكل فوري لجميع اللاعبين إيفاءً للوعد السابق الذي قطعه، إلا أن المطالبات بإقامة احتفال للاعبين بمناسبة التأهل ومن ثم تسليم الحافز جعله يوافق على الفكرة المطروحة.

يُشار إلى أنه وبحسب اللائحة، فإن الحافز الخاص بالتأهل الى دور المجموعات لا يتعدى 3 آلاف دولار، بيد أن المعلومات تشير إلى أن اتفاقاً ووعداً من رئيس النادي لجميع اللاعبين جعل الحافز يصل الى مبلغ 5 آلاف دولار لكل لاعب.