نقابة الصحفيين تشرع في إدخال عضويتها وأُسرهم تحت مظلة التأمين الصحي

الخرطوم: السوداني

شرعت نقابة الصحفيين السودانيين في إدخال عُضويتها تحت مظلة التأمين الصحي. والتقى وفدٌ من نقابة الصحفيين اليوم بالمدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي د. بشير الماحي، وتم بحث الإجراءات التي تُمكِّن النقابة الاستفادة من الخدمات العلاجية المُقدّمة من الصندوق.

وكشف سكرتير الشؤون الاجتماعية بنقابة الصحفيين، وليد النور، عن اتفاق تم بين النقابة وإدارة التأمين الصحي بإدخال كافة أعضاء النقابة وأسرهم تحت مظلة التأمين الصحي بالعاصمة والولايات، وأكد أنّ النقابة ستبدأ فوراً في استيفاء كشف عُضويتها ورفعه لإدارة الصندوق لاستكمال الاجراءات المطلوبة ومن ثَمّ توقيع عقد الشراكة بين الطرفين.

وقال وليد إنّ نقابة الصحفيين وعبر سكرتارية الشؤون الاجتماعية ستُعلن عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي عن الخطوات والإجراءات المطلوبة للتسجيل في التأمين الصحي.