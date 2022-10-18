رابطة إعلاميي وصحفيي دارفور تُدين تصريحات والي جنوب دارفور العنصرية في حق الصحفي محجوب حسون

الخرطوم: السوداني

أدانت رابطة إعلاميي وصحفيي دارفور، التصريحات العنصرية، التي أطلقها والي جنوب دارفور المكلف حامد التجاني هنون، في حق الصحفي محجوب حسون، حيث وصفه بالعبد.

وقالت الرابطة: “طالعنا تصريحات عنصرية تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي منسوبة لوالي جنوب دارفور، حيث قال في تعليقه على حسون (لا تشتري العبد إلا والعصا معك، إن العبيد لأنجاس مناكيد)، الأمر الذي تعتبره الرابطة خطاباً عنصرياً ويبث الكراهية بين فئات المجتمع”.

وطالبت الرابطة، والي جنوب دارفور بالاعتذار عن هذا السلوك الذي لا يشبه قيم وأخلاق السودانيين، وقالت: “يجب عليه تقديم استقالته فوراً أو تتم إقالته لما ارتكبه من جنحة أخلاقية أفقدته المسوغ القانوني والأخلاقي لتولي الوظيفة العامة”.

وأضافت: “الرابطة تعلن تضامنها مع الصحفي محجوب حسون حتى يأخذ حقه القانوني والأخلاقي ومقاضاة والي جنوب دارفور، حتى يكون عبرة وعظة لكل من تسوّل له نفسه أن يسيئ لقيم وأخلاق السودانيين، وينشر خطاب الكراهية بين المجموعات الاجتماعية، وتؤكد الرابطة وقوفها بحسم ضد أي محاولة لضرب النسيج الاجتماعي للسودانيين”.