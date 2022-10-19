عبد الرحمن سعيد للمحكمة: لم تكن لدينا معلومات عن انقلاب البشير

الخرطوم :ايات فضل

قال رئيس هيئة أركان الجيش الأسبق، الفريق عبد الرحمن سعيد، أمام محكمة مدبري انقلاب الإنقاذ، إنه لم تكن لديهم أي معلومات عن انقلاب البشير في عام 1989.

وأوضح سعيد أن المعلومات المتوفرة قبل الانقلاب كانت عن انقلاب سيقوم به العقيد أحمد محمد فضل الله .

ومثل سعيد أمام المحكمة كشاهد اتهام أول، وسرد تفصيل ما دار له ليلة الثلاثين من يونيو 1989، وقال إنه اعتقل في تلك الليلة بواسطة ضباط يقودهم الطيب إبراهيم محمد خير، بعد أن أبلغوه بأنهم ضباط أحرار وقرروا الاستيلاء على السلطة.

في معرض رده على هيئة الدفاع، قال الفريق عبد الرحمن سعيد، إنه عارض الإنقاذ، وحمل السلاح ضمن تنظيم القيادة الشرعية بقيادة الفريق أول فتحي أحمد علي، ثم صالح الإنقاذ ضمن المصالحة الشاملة عام 2005م، حيث شملت العفو العام، وأصبح وزيراً للحكم الاتحادي وانطوت صفحة المعارضة، وأن مشاركته في الإنقاذ جاءت بطلب من مولانا محمد عثمان الميرغنى رئيس التجمع الديمقراطي.