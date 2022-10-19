عاملون بالتجارة يتعرضون لتهديد بالفصل عن الخدمة

الخرطوم : ابتهاج متوكل

انتقدت لجنة مطالب العاملين بوزارة التجارة والتموين، (تباطؤ) قيادة الوزارة في متابعة قضية العاملين وتنفيذ قرار مجلس الوزراء الانتقالي، الصادر يوم 12 أكتوبر برقم (375) لسنة2022م، والخاص بتحسين الأجور للعاملين بوزارة التجارة والتموين، وأيضاً تباطؤ وزارة المالية والتخطيط في تنفيذ ماعليها من إلتزامات (منحة المدارس وصيانة المبنى) التي التزمت بها.

وأوضح بيان صحفي للجنة، أمس، أن العاملين تفاجأوا بوفد من وزارة العمل والإصلاح الإداري، (يعاتبونهم على الإضراب ويلوحون بتهديد مبطن بفصل أعضاء اللجنة من الخدمة)، ونوه البيان إلى أن قرار مجلس الوزراء يلزم وزارة العمل بوضع القرار حيز التنفيذ، كما يوضح بجلاء أن مبعوثي وزارة العمل أتوا ليمارسوا سلطات أعلى من سلطات مجلس الوزراء.

وأشار البيان، إلى تأسف اللجنة (لمثل هذه التصرفات) من ممثلي وزارة العمل، واعتبرها لا تشبه حجم وطبيعة الأزمة.