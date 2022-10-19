شكاوى من تأخر تمويل الصيفي لكبار مزارعي القضارف

الخرطوم : رحاب فرينى

شكا عدد من مزارعي محلية المفازة وقلع النحل بولاية القضارف عن تأخر البنك الزراعي الفرع في تمويل كبار مزارعي المنطقة، مؤكدين أن تأخير التمويل كان خصماً على العمليات الفلاحية، لافتين إلى أن البنك مول عدداً من كبار المزارعين، وامتنع عن تمويل آخرين من كبار المزارعين بسبب ضعف السيولة .

وأكد المزارع بولاية القضارف محلية قلع النحل، المزارع عبد الرحيم الطاهر التجاني، أكد ضعف وتأخير التمويل الزراعي لهذا الموسم، وأكد في حديثه لـ(السودانى) أن ضعف التمويل أثر على تمويل كبار المزارعين، مشيراً إلى أن البنك الزراعي فرع قلع النحل تعامل مع المزارعين بشفافية وتم تمويل كل صغار المزارعين للعمليات الزراعية والكديب على الرغم من ضعف السيولة، مؤكداً عدم اكتمال تمويل كبار المزارعين بنسبة (10%)، وتم تمويلهم بنسبة (90%) والعدد الآخر لم يتم تمويله، لافتاً إلى أن هناك عدداً من كبار المزارعين تم رهن ممتلكاته لإكمال العمليات الزراعية.

وأكد المزارع بمحلية المفازة، محمد أحمد علي، حرمان عدد من كبار المزارعين من التمويل بسبب ضعف السيولة.

، وقال في حديثه لـ (السوداني) إن حرمان المزارعين من التمويل كان خصماً على الزراعة وتقلص المساحات، لافتاً إلى أن عدداً من المزارعين رهنوا ممتلكاتهم لإكمال العمليات الزراعية، مما قد يدخل المزارع في مشاكل مالية وإعسار، وقد تؤدي إلى دخوله السجن، وناشد الدولة بضخ مبالغ نقدية كبيرة لعمليات الحصاد حتى يستطيع المزارعون الإيفاء بالتزاماتهم تجاه الحصاد .