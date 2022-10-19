 (١٠٠) شركة تتعرض لخسائر فادحة بسبب إضراب العاملين بالتجارة

الخرطوم : ابتهاج متوكل

تعرضت أكثر من (١٠٠) شركة صادر، لأضرار وخسائر فادحة، بسبب إضراب العاملين بوزارة التجارة والتموين، وتعطل إكمال إجراءات عقود الصادر.

وقالت مصادر مطلعة لـ(السوداني) إن هنالك نحو (٥٦) شركة صادر فرضت عليها غرامات في الميناء، نتيجة عدم تمكنها من تجديد عقودات الصادر، الى جانب ما لا يقل عن (٨٥) شاحنة تقف في الميناء، لا تستطيع إكمال الشحن بسبب عقود الصادر ، إضافة إلى أكثر من (٨٠) شركة لم تستطع الإيفاء بالتزاماتها بعد توقيع العقود مع المشترين، وأشارت المصادر، إلى أن تأخير الإجراءات والإضراب أدى لأضرار وخسائر لحقت بالمصدرين.

وأكد رئيس شعبة مصدري الماشية الحية، صالح صلاح، تضرر مصدري الشعب المختلفة من إضراب وزارة التجارة، وقال لـ(السوداني) إن حركة الصادر “معطلة ومشلولة” منذ أسبوعين بسبب إضراب التجارة، موضحاً أن عملية الصادر عبارة عن عقد بين طرفين داخلي وخارجي، مرتبط بزمن وشروط، وأي تأخير تترتب عليها جزاءات وخسائر، وأضاف: “في قطاع الماشية حالياً تعطلت الإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بأزمان محددة”، لافتا إلى أن أي تأخير يزيد الأعباء والتكاليف على صادر الماشية، التي يتحملها المصدر فقط، مشيراً إلى تلقيهم العديد من الشكاوى.

وأشار رئيس شعبة مصدري الصمغ العربي، أحمد العنان، إلى أن إضراب وزارة التجارة دخل أسبوعه الثالث، وقال لـ(السوداني) إن كثيراً من المصدرين لهم عقودات، في انتظار إجراء ختم الوزارة.