توقعات بتراجع أسعار السلع بالخرطوم

الخرطوم: عبيــر جعفر

أكد عدد من تجار السلع الاستهلاكية حدوق وفرة في جميع أصناف السلع الاستهلاكية بالأسواق وثبات الأسعار، وتوقعوا المزيد من تراجع أسعار السلع لاستمرارية الركود بسبب الغلاء والوضع الاقتصادي بالبلاد.

قال تاجر سلع بالخرطوم هيثم فضل لـ(السوداني) إن عدداً كبير من التجار يعانون من ضعف السيولة إضافة لركود السوق، متوقعاً خلال الأشهر المقبلة انتعاش السوق وتراجع الأسعار بسبب دخول موسم حصاد بعض المحاصيل.

وطالب الجهات ذات الصلة بإعادة النظر في الفئة الضريبية، مبيناً أن سعر زيت الفول عبوة (36) لتراً بسعر (18,800) بدلاً عن (19-20) ألف جنيه، وقال هنالك ضعف في حركتي البيع والشراء؛ مما خلق استقراراً في أسعار السلع منذ فترة ليست بالقصيرة.

وأكد تاجر سكر بأمدرمان، عبد الباسط أحمد، تراجع اسعار السكر بسبب الوفرة وضعف القوى الشرائية، متوقعاً المزيد من تراجع الأسعار نتيجة لدخول الموسم واستمرار الركود، مبيناً أن سعر جوال السكر عبوة (50) كيلو تراجع من (30) ألفاً إلى (28) ألفاً و(500) جنيه لسعر القطاعي، وسعر الجملة (28) ألفاً (200) جنيه.

وقال تاجر سلع ببحري، الفاتح يحيى، إن هنالك استقراراً في اسعار السلع الاستهلاكية نتيجة لاستمرار الركود والكساد بالأسواق، مبيناً أن سعر جوال السكر عبوة (50) كيلو تراجع من (30) ألفاً إلى (28) ألفاً و(500) جنيه، واستقر سعر كيس الشعرية الصغير في (350) جنيهاً، ولفت إلى تراجع الحركة التجارية وقفز سعر زيت الفول للجركانة الكبيرة (36) لتراً إلى (21) ألف جنيه، وكيلو العدس (1,200) جنيه، متوقعاً تراجع الأسعار باستمرار الركود، وقال إن هذه الأيام أصبح التجار يبيعون بأقل سعر نتيجة للركود وعدم مقدرة المواطن البسيطة على مواكبة ارتفاع الأسعار مقارنة بضعف مصدر الدخل.

وفي السياق ذاته، قال تاجر سلع تجزئة بالخرطوم، الماحي هارون، إن هنالك زيادة في العملات بالأسواق، وربما تقفز بأسعار السلع الضرورية، مبيناً أن سعر قطعة الصابونة الكبيرة (200) جنيه، وسعر كرتونة صابون الغسيل الصغيرة زنة (100) جرام بسعر (2) ألف جنيه، وسعر كيلو السكر (700) جنيه، ورطل شاي الغزالتين (2) ألف جنيه، وسعر لبن كابو (2) كيلو وربع بسعر (6) آلاف و(300) جنيه، وأوضح أن السوق يعاني من الكساد بسبب الغلاء وضعف القوى الشرائية.