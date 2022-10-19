(الدعم السريع) تنتشر بفتابرنو لتأمين الحصاد

الفاشر: السوداني

في تحرك ماراثوني دفعت قوات الدعم السريع بمتحرك درع السلام بقيادة اللواء النور قبة لتأمين موسم الحصاد لهذا العام بمنطقة فتابرنو بولاية شمال دارفور بالتنسيق مع القوات النظامية.

ويرى الخبراء ان قوات الدعم السريع باتت شعلة تبدد المخاوف والهواجس وتأمين المرابطة بين القرى والمدن الرئيسية بولاية شمال دارفور وفي نفس الوقت تحمل في يديها اليمني المعول لتعمير الأرض وفي يديها الأخرى تحمل رايات السلام لبناء ثقافة التعايش السلمي بين المجتمعات بمحليات شمال دارفور.

وقال الخبير في إدارة الأزمات وفض النزاعات دكتور على يحى عضو مركز اشراقات الغد للدراسات والتنمية أن تجربة قوات الدعم اصبحت صداً منيعا ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن وإستقرار الناس بولاية شمال دارفور .

واعتبر الخبير على يحى ان ماتقوم بها قوات الدعم السريع لحماية الموسم الزراعي وحل المشاكل التي تواجه المزارعين والرعاة في إقليم دارفور يجب ترجمتها في كل ولايات السودان المختلفة للاستفادة من الطاقات الكامنة في بناء السودان.