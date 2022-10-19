وصف شقيقه بالأب الروحي..  حسين الصادق يعبر عن سعادته بمعانقة جماهيره بحفله الأخير

الخرطوم: نزار عباس

عبر الفنان الشاب حسين الصادق عن غامر سعادته بنجاح حفله الجماهيري الأخير بنادي الضباط ومعانقة جماهيره من جديد بعد طول غياب، وقد تخلل الحفل الكثير من الأحداث التي تفاعلت معها الجماهير والمتابعون بمشاركة واسعة من الفنانين والمبدعين وكان أبرزه حضور شقيقه الفنان المبدع أحمد الصادق، الذي استقبلته الجماهير بالتصفيق الداوي والمثير .

هذا وقد كتب المطرب الملقب بالدكتور عبر صفحته الرسمية عن حفله الأخير قائلاً.

(الواحد ما قادر يعبر عن سعادته وسطكم، وكنت مشتاق لشوفتكم السمحة، والوقفة قدامكم وأغني، وطلتكم الجميلة، حقيقي الواحد بكون مبسوط شديد وكل حفله بتطلع جميلة بوجودكم وحضوركم المشرف بفتخر إنو انتو جمهوري.

وبشكركم واحد واحد

وبشكر كل الفنانين الكانو حضور في الحفل وشكر خاص لي أحمد الصادق الأب الروحي.

وبشكر الفنان علي الشيخ

والفنان محمد النصري

والفنان أحمد الحنان

وبشكر الزول الجميل والراقي أسامة جامبو للدويتو

وبشكر الفرقة الموسيقية واحد واحد، وكل من ساهم عشان يطلعوا الحفلة بكل الجمال ده.