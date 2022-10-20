مصادر: الإتفاق بين (قحت) العسكريين والحركات المسلحة يمضي بروح أكثر إيجابية

الخرطوم: هبة علي

أكد مصدر مطلع بالحرية والتغيير_المجلس المركزي لـ(السوداني) أن اتفاقهم مع العسكريين والحركات المسلحة يمضي بروح أكثر إيجابية بسبب جلوسهم مع بعضهم البعض، الأمر الذي أدى إلى توازن القوة بصورة جيدة بين أطراف الاتفاق، قاطعاً بأن المجتمع الدولي لا يمارس عليهم ضغوط بل يشجع ويدعم الاتفاق لحل الأزمة.

وكشف المصدر عن تواصلهم مع عدد من منظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة، مشيراً إلى قبولهم النسبي بالإتفاق بعد رفضهم القاطع له، وموضحاً أن الرفض والاعتراض يأتي من عدم الثقة والبحث عن ضمانات لعدم قطع الطريق مرة أخرى على التحول المدني الديمقراطي.

وجزم المصدر بأن التسوية أصبحت مسألة حتمية لحل الأزمة السودانية ولا يوجد حل غيرها، كاشفاً عن توقيع الاتفاق في لحظة ابتداءاً من اليوم.