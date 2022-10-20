آفة الطيور تهدد (305) آلاف فدان بتندلتي

الخرطوم : رحاب فرينى

شكا عدد من مزارعي محلية تندلتي بولاية النيل الأبيض من انتشار آفة الطير بكثافة بمناطق متعددة من المحلية وشروعها في القضاء على محصول الذرة بانواعها المختلفة، مناشدين جهات الاختصاص بالولاية بالتدخل السريع لمكافحة تلك الآفات حتى لا تؤثر على الإنتاج وفشل الموسم الزراعي.

و كشف مدير مكتب الزراعة بالمحلية، عوض الكريم محمد بابكر، عن تلقيهم عدداً من البلاغات من عدد من المزارعين بالريف الجنوبي لمحلية تندلتي تفيد بانتشار كثيف لآفة الطير على الغابات؛ مما ساعد في تكاثرها وتوالدها ، مؤكدا أنها تغطي مساحات واسعة مزروعة بمحصول الذرة بأنواعها المختلفة، وحذر من تهديدها بفشل الموسم الزراعي إن لم تتم مكافحتها على وجه السرعة والقضاء عليها خاصة في مناطق التبلدية، وتريبة غرب الدقجة، وام كدينكوة، وكرمل، والهجانية، إضافة لانتشار الجراد ساري الليل في ود البليبلي وغيرها من المناطق المتوقع وجود وانتشار تلك الآفات القومية فيها خاصة التي بها مساحات كبيرة من الأشجار والغابات التي تساعد في توالد وتكاثر الآفات الزراعية، مؤكداً أنهم رفعوا تلك البلاغات لوزارة الزراعة والإنتاج بالولاية، ووعدت بأنها ستقوم بإرسال فرق للقيام بعملية المسح لتحديد مواقع تواجد الطير حتى تتم عملية الرش بواسطة الطائرات، مبيناً أن المساحات المهددة بغزو الطير تقدر مساحتها بـ(185) ألف فدان في القطاع الآلي، ومساحة (120) ألف فدان بالقطاع التقليدي، مؤكداً أن المساعي جارية لمكافحة آفة الجراد قبل أن يستفحل أمره ويهاجم الزراعة والغابات وحماية موسم الحصاد بتنفيذ عمليات مكافحة الآفات الزراعية خاصة الآفات القومية كالجراد والطير .

وناشد المزارع، محمد صلاح، الجهات المختصة الإسراع في مكافحة آفة الطير والجراد التي بدأت تنتشر وتتوالد بكميات كبيرة فى الغابات، مؤكداً أنها بدأت تغزو محصول الذرة، وتخوف من انتشارها في المحاصيل الأخرى مما يؤدي لفشل الموسم الزراعي .