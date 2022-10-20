جمعية المستهلك: خدمات الاتصالات متردية والتعرفة ترهق المواطنين

الخرطوم: السوداني

قال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، د. ياسر ميرغني، إن زيادة تعرفة الاتصالات أصبحت كبيرة ومرهقة للمواطنين في ظل تردي مستوى الخدمات نفسها.

وقال في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة (النيل الأزرق) أمس، إن شركة (سوداني) أصبحت تزيد أسعار الخدمة مرتين خلال الشهر الواحد، لأن مدير (سوداتل) هو مدير الاتصالات، لذلك فإنه يؤمن نفسه من المساءلة والعقاب، وبالنسبة للشركات الأخرى قال إنهم سبق أن طالبوا بإدخال مشغل رابع حتى يزيد حجم المنافسة بين الشركات القائمة الآن، لأن الشركات الحالية تسيطر على السوق بشبهة الاتفاق المسبق على إدارة سوق الاتصالات.

ولفت لأحقية المستخدم في الحصول على خدمة متميزة توازي الأموال التي يدفعها للشركات، والحصول على فواتير نزيهة، إلى جانب حق حفظ البيانات الشخصية والاستماع لشكاوى المشتركين .

وقال مدير التخطيط الإستراتيجي بوزارة الاتصالات المهندس، جمال أمين، إن زيادة تعرفة الاتصالات مضبوطة بمعايير محددة وتتأثر بالتضخم وارتفاع أسعارالدولار، باعتبار أن الشركات تشتري به سعات الإنترنت والأجهزة المشغلة للخدمة نفسها