الفريق أول حميدتي يلتقي السفير القطري بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان

الخرطوم: السوداني

التقى نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، سفير دولة قطر لدى السودان، عبد الرحمن بن علي الكبيسي بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد.

وأوضح السفير القطري، أن اللقاء تطرق لمسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المُشتركة لشعبي البلدين.

وأعرب السفير الكبيسي، عن شكره وتقديره لمستوى التعاون الكبير الذي حُظي به من قبل حكومة السودان، خلال فترة عمله، مما ممكنه من أداء مهامه على الوجه الأكمل تعزيزاً لعلاقات بلاده والسودان.

وقال الكبيسي إن نائب رئيس مجلس السيادة، طلب نقل تحياته لأمير البلاد، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحكومته.