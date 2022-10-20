عاجل (السُّوداني): مقتل (155) شخصاً وجرح (100) آخرين جَرّاء تَجَدُّد الاقتتال القبلي بالنيل الأزرق 

كتب: اليسع أحمد

رَسَمَ مُدير مركز صحي مدينة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، عباس موسى إبراهيم لـ(السُّوداني)، صورة قاتمة عن تأزُّم الأوضاع الأمنية بمُدن محلية ود الماحي جرّاء الاقتتال القبلي ليلة أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس.

وكشف عباس عن مقتل (155) شخصاً وجرح (100) آخرين حسب إحصائية المركز الصحي، من بينهم عجزة ونساء وأطفال. وقال عباس إن قتل الأشخاص تم بطريقة شنيعة على مرحلتين، حيث تم قتل الرجال وتقطيعهم وحرق العجزة والنساء والأطفال داخل منازلهم ليصبحوا أشلاء، الأمر الذي دعا السُّلطات إلى الاستعانة بـ(لودرات) لحفر مقابر جماعية لمواراتهم الثرى نهار اليوم.

من جانبه، قال محافظ محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، العمدة عبد العزيز الأمين في تصريح خاص لـ(السُّوداني) إن ما حدث ليلة أمس بالمدن (3 – 4) لا يمُت للإنسانية بصلة وهو أشبه بالإبادة الجماعية، وأضاف العمدة أن أحد المكونين القبليين هجم مساء أمس على مربع (11) بالمدينة (4) وقام بقتل جميع الرجال بالمربع بالأعيرة النارية وتقطيعهم بالأسلحة البيضاء، بعدها لاحقوا العجزة والنساء والأطفال المختبئين بالمنازل وأشعلوا النيران في المنازل التي يختبئون داخلها ليلقوا حتفهم حرقاً.

ونبّه العمدة أن إحصائية القتلى حسب الإحصائيات الأولية حوالي (150) قتيلاً من الفئات العمرية المختلفة. مُشيراً إلى أن أحداث الأمس بكل من المدينة (3) ومربع (11) بالمدينة (4) الذي أُبيد بصورة شبه كاملة.