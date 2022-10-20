الفريق أول البرهان يمنح السفير القطري وسام النيلين من الطبقة الأولى

الخرطوم: السوداني

منح رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، السفير القطري لدى السودان عبد الرحمن بن علي الكبيسي وسام النيلين من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد، وتقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأثنى البرهان على التطور الكبير الذي شهدته علاقات البلدين ومواقف دولة قطر الداعمة للسودان، مؤكداً حرص السودان على ترقية وتطوير علاقته الثنائية مع دولة قطر الشقيقة.

وحمّل رئيس مجلس السيادة، السفير القطري تحاياه إلى رئيس دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحكومة وشعب دولة قطر.

من جانبه، عبّر السفير القطري، عن تقديره للتعاون الذي وجده من حكومة السودان، الأمر الذي مكّنه أداء مهامه في تعزيز علاقات البلدين، متمنياً نجاح المبادرات المطروحة في التوصل إلى اتفاق يحقق الاستقرار ويقود السودان إلى السلام والتنمية.