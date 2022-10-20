نجاح كبير للورشة الإعلامية الخاصة بتغطية بطولة شرق ووسط إفريقيا

محاضرة مهنية قيمة من أندرو جاكسون و 100 مشارك في الورشة

ضمن البرامج المصاحبة لتصفيات زون شرق ووسط إفريقيا (سيكافا) تحت (20) سنة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب مصر في العام 2023م التي يستضيفها السودان خلال الفترة من 28 إكتوبر 2022م وحتي 11 نوفمبر 2022م نظمت اللجنة الإعلامية للبطولة بالتعاون مع جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا برعاية رئيس مجلس إدارتها البروفيسور مأمون حميدة الورشة الإعلامية الخاصة بتغطية البطولة. والتي أقيمت بقاعة المركز العالمي للمؤتمرات بالجامعة .. شهدت الورشة الإعلامية التي شرفها رئيس الاتحاد معتصم جعفر والأمين العام مجدي شمس الدين ورئيس الجامعة البروفيسور حسن حاج علي وحاضر فيها أندرو جاكسون من إدارة الإعلام بالإتحاد الإفريقي (كاف) مسئول الإعلام بإتحاد (سيكافا). شهدت حضوراً كبيراً من الإعلاميين في مختلف الوسائط حيث بلغ عدد المشاركين في الورشة (100) مشارك (80 ) كانوا حضوراً داخل قاعة المؤتمرات فيما شارك 20 منهم «أون لاين» عبر منصات الإتحاد..

أندرو جاكسون يدعو الإعلام للمهنية وعدم التعصب

دعا مسئول الإعلام بسيكافا أندرو جاكسون الإعلام للعمل بمهنية والابتعاد عن التعصب وشدد علي ضرورة الابتعاد عن اللونية والتحيز أثناء تغطية المباريات وناشد جميع الصحفيين بالمشاركة في تغطية بطولة سيكافا من أجل النجاح الذي يعتبر نجاح للسودان وأشار جاكسون من خلال الورشة إلى دور الإعلام في تحقيق أهداف البطولة السامية كما ناقش عدد كبير من السلبيات في مهنة الصحافة الرياضية وظواهر كثيرة ظهرت في الآونة الاخيرة وضرب بها أمثلة كثيرة.

ممثل الدارسيين يشيد باللجنة الاعلامية

أشاد الزميل سالم سعيد سالم إنابة عن الدارسين بدور اللجنة الإعلامية ومبادرتها في إطلاع الإعلام بالمشاركة في ورشة الإعلام لتغطية بطولة سيكافا لتخرج في ازهي صورة

من جهتها قدمت الإستاذة دار النعيم عابدين كلمات شكر وامتنان للجنة الاعلامية واتحاد كرة القدم السوداني لمشاركة الإعلاميين واشادت إنابة عن الإعلاميين المشاركين بالورشة وماقدم فيها نماذج لكيفية التغطيات الإعلامية.

الدكتور معتصم جعفر: فلنعمل معاً

في بداية حديثه أكد الدكتور معتصم جعفر رئيس الإتحاد السوداني سعادته بالتواجد بالورشة مؤكداً ان العمل الرياضي يرتكز على عدة محاور وأن واحدا من المحاور الرئيسية هو الأعلام.. وقال د.معتصم « في حديث المحاضر أندرو جاكسون شدد أكثر من مرة على عبارة – فلنعمل معاً – أثناء حديثه عن كيفية عكس النشاط ومدى أهمية الخبر وكيفية توصيل الخبر بحثاً عن الإيجابيات بصورة عامة»

مضيفاَ أن تنظيم الاتحاد لهذه الورشة هو تأكيد على إهتمامه بالإعلام الرياضي عموماً وتأكيد على ضرورة التعاون المستقبلي مع الإعلام عبر عقد المزيد من مثل هذه الورش للمواكبة وتنمية القدرات لعكس النشاط الحقيقي..

وأضاف نبذل مجهودات كبيرة ونعلم أنه ربما لا يتأتى للكثيرين الأطلاع على دهاليز العمل لكن المطلوب من أجل الوصول للحقيقة الوصول لمصدر المعلومة الحقيقية..

وذكر بأن إستضافة هذا الحدث وهذه البطولة في السودان تأكيد على مكانة السودان وتاريخه في العالم والقارة الأفريقية ومحيطه الإقليمي وقد ترأس السودان أتحاد شرق ووسط أفريقيا مرتين.. وهو تأكيد بأن بالسودان قدرات وكفاءات إدارية تسمح بتنظيم مثل هذه البطولة رغم أن ما ينقصنا – في الآونة الأخيرة فقط – هو البنيات الأساسية التي تجعلنا مؤهلين لتنظيم مثل هذه الفعاليات .. ولكن الفوز بتنظيم الأحداث الرياضية بداية بالبطولات الإقليمية ثم يتطور الأمر بإستضافة بطولة قارية يدفع الدولة لمزيد من الإهتمام بالبنيات الأساسية وهو من صميم عمل الدولة وهي مسؤولة مسؤلية مباشرة عنه.. وتحقق تعاوناً حقيقياً بين الإتحاد والدولة من أجل الوصول لبنية أساسية تسمح بإستضافة الأحداث الرياضية.. وأكد جعفر : « لن نتحدث عن التأريخ البعيد وأننا إستضفنا أول بطولة للأمم الأفريقية.. ولكن حتى وقت قريب كما نملك 7 ملاعب مجازة يمكنها إستضافة مثل هذه الأحداث .. في الخرطوم كان لدينا 3 إستادات بالاضافة لإستادات بورتسودان والأبيض وأقمنا فعالية رياضية في كريمة وعطبرة وود مدني.. والآن نحن نسعى لإعادة تأهيل وتطوير إستاداتنا ..

وقال: نحن كإتحاد كرة قدم يدنا ممدودة ومتاحين للجميع ونعمل وفق خطة وبرنامج محدد لإعادة الإهتمام بالمنتخبات الوطنية وكذلك عودة بنياتنا الأساسية الى الدخول مرة أخرى في دائرة التشغيل.. تعالوا نعمل يداً بيد لإنجاح هذه البطولة وعكس وجه السودان المشرق بالتركيز على الإيجابيات في هذه المرحلة وعكس ثقافاته المختلفة وتراثه المتنوع..

وختم: السودان الآن عاد بقوة لإستضافة هذه الأ حداث وأتمني للمشاركين الإستفادة من الورشة الإعلامية وأتمني التوفيق للجميع.

رئيس الجامعة يشيد بالفكرة ويدعو لإنجاح البطولة

البروفيسور حسن الحاج علي رئيس جامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا تحدث في إفتتاح الورشة مرحبا بالمشاركين والمحاضر وقادة الإتحاد السوداني وقال بأنهم يقدرون الدور الكبير للإعلام الرياضي لذلك لم يترددوا في إستضافة الورشة ورعايتها وذكر بأن للجامعة رسالة تجاه المجتمع السوداني لذلك حرصوا علي تهيئة كافة الظروف لإنجاح الورشة وقال بأن الجامعة علي إستعداد لخلق شراكات مع الرياضيين للإسهام في تطور الرياضة وقال كل إمكانياتنا تحت تصرف القطاع الرياضي مشيدا بالمحاضر أندرو جاكسون الذي حضر من يوغندا لتقديم الورشة في إطار تبادل الخبرات والتجارب والثقافات.

وإمتدح رئيس الجامعة مبادرة الإتحاد السوداني بتنظيم هذه الورشة التي تسبق البطولة التي ينظمها السودان متمنيا التوفيق وذكر بأن الوطن به كفاءات وقدرات تحقق النجاح المأمول داعيا الجميع لإنجاح البطولة.

أبرز توصيات ومقررات الورشة

خرجت الورشة بعدد من التوصيات على رأسها تسهيل التغطيات الإعلامية، بتخصيص أماكن خاصة للإعلام داخل الإستادات بتحديد بوابات للدخول، وتوفير بطاقات للإعلاميين قبل وقت كاف.

توفير معلومات عن المنتخبات المشاركة في البطولة.

وتهيئة مراكز إعلامية بمستوي جيد للإعلامين ليؤدوا مهمتهم علي أكمل وجه.

تكوين مجموعات بحسب اللغات ( إنجليزي فرنسي وعربي وسواحيلي) كمجوعات عمل لتغطية شاملة للبطولة.

أمنت الورشة علي أن منطقة شرق ووسط إفريقيا (سيكافا) تعاني من ضعف المعلومات تأريخها ونشاطها ومنتخباتها.

الإسراع في تكوين جسم للصحافة الرياضية يدافع عن حقوق الإعلاميين ويتبني مشاكلهم ويعمل علي ترقية المهنة.

الإهتمام بالاعلاميين وتذليل العقبات التي تواجههم في آداء مهامهم وحصولهم علي حقوقهم كاملة في الأخبار والمعلومات.

السعي مع الجميع لإستمرار الورش والسمنارات والكورسات لرفع قدرات الإعلاميين وتبادل الخبرات والتجارب.

الإشادة بنهج الإتحاد في إتاحة الفرصة للإعلاميين لمرافقة المنتخبات والعمل علي زيادة هذه الجهود ووضع معايير وضوابط لها وأن تشرك المؤسسات الإعلامية في الإختيار ووضع ضوابطه.

تمليك الإعلام المعلومات والتعاون في ذلك وتطوير الآليات والوسائل للمواكبة لتقديم محتوي إعلامي يحقق أهدافه.

رفض التعامل مع الإعلام بسبب مواقفه وما يتم نشره من محتوي لا يرضي المؤسسةوأن يتم التعامل بما يحفظ الحقوق.

شمس الدين يشهد ختام الورشة ويسلم المشاركين الشهادات

الامين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم الاستاذ مجدي شمس الدين المحامي شرف ختام الورشة وقام بتسليم المشاركين الشهادات وأبدى سعادته الكبيرة بإقامة الورشة متقدماً بالشكر الجزيل للمشاركين من الوسائط الاعلامية المختلفة مرحباً بمدير إعلام البطولة اليوغندي أندرو جاكسون الذي قدم الورشة.

وناشد الأمين العام الإعلاميين بضرورة عكس الفعالية بشكل يليق بالسودان كونه البلد المستضيف وإمتدح أسرة جامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا ورئيس مجلس إدارتها مأمون حميدة لإستضافتها فعاليات الورشة مثمناً الدور الكبير الذي قامت به بالتعاون مع الإتحاد السوداني لكرة القدم كواحدة من المؤسسات التعليمية الكبيرة وذكر بأن رعاية الجامعة للورشة حقق لها النجاح المنتظر بفضل البيئة المتميزة والتحضيرات الجيدة لها ودعا بقية الجامعات السودانية أن تحذو حذوها بدعم إستضافة السودان لهذا الحدث الكبير.

حضور كبير للوسائط الإعلامية المختلفة

شهدت الورشة الإعلامية حضور كبير من وسائل الإعلام المختلفة وتواجد الإعلام المقروء صحف ورقية وإلكترونية ومواقع علي الشبكة العنكبوتية ومنصات التواصل الإجتماعي والإعلام المسموع (الإذاعات) والإعلام المرئي (القنوات ) وحرص أكثر من رئيس تحرير وقيادات صحفية علي الحضور والمشاركة في الورشة كما شارك عدد من الإعلامين من الداخل والخارج أون لاين عبر المنصات الرسمية للإتحاد التي قامت بنقلها علي الهواء مباشرة.

نقاش جاد وتقييم لعمل إعلام الإتحاد في الفترة السابقة

شهدت الورشة نقاش كبير ومثمر حول كيفية التعامل مع الإعلام وخلق علاقة مميزة معه وتقييم عمل إدارة الإعلام بالإتحاد خلال الفترة السابقة والذي تباينت حوله الآراء ودار نقاش حول مستقبل العلاقة بين الإتحاد والمؤسسات الإعلامية والمطلوب من إعلام الإتحاد لتكون العلاقة إيجابية تحقق أهدافها وقام بالرد علي المداخلات والإستفسارات الزملاء رئيس اللجنة الإعلامية الصادق حسب الله ومدير الإعلام عاطف السيد الذين أكدا أنهما يقفان علي مسافة واحدة من الزملاء الداعمين والمعارضين وأن حقوق الإعلاميين لا علاقة لها بمواقفهم وما يكتبونه في أعمدة الرأي وأوضحا بأن السياسة الإعلامية تعتمد بشكل أساسي علي خدمة الزملاء الإعلاميين دون تصنيفات دون مع وضد ووعدا بالعمل الجاد علي تعامل يحقق مصالح الجميع.