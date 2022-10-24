قوات الدعم السريع تنظم ورشة حول حقوق الإنسان بنيالا

نيالا: السوداني

نظمت وحدة حقوق الإنسان بقوات الدعم السريع ورشة تدريبية حول حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بقطاع ولاية جنوب دارفور بمشاركة ضباط وضبط صف وجنود الجيش وقوات الدعم السريع.

وركزت الدورة على رفع الوعي والإدراك بالقوانين الإنسانية والمواثيق الدولية وتنمية قدرات المشاركين لحماية المدنيين والمحافظة على ممتلكاتهم

وأكد قائد الفرقة “١٦” مشاة، اللواء ركن ياسر فضل الله، أن الورشة تشكل إضافة حقيقية في تنمية القدرات لدى منسوبي الجيش وقوات الدعم السريع وإحاطتهم بالقوانين والمواثيق الدولية، فضلاً عن الإلمام بأعراف تسوية الحقوق بحرية كاملة مع المدنيين.