الجزولي: لن نقف مكتوفي الأيدي وبلادنا تلفظ أنفاسها الأخيرة

الخرطوم: السودانى

دعا رئيس حزب دولة القانون والعدالة، محمد علي الجزولي، جميع القوى الوطنية للنزول إلى الشوارع لتغيير واقع البلاد الحالي.

وقال الجزولى فى تسجيل صوتي: “في ظل نذر عودة العملاء ونذر نكوص الجيش عن وعده بخروجه عن أي عملية تفاوض مع أي قوى مدنية يجب أن نكون على أهبة الاستعداد للنزول إلى الشوارع للتعبير عن القوى الوطنية التى يجب أن تتحرك من قوى صامتة الى قوى ناطقة ومتحركة لتغيير واقع البلاد.

وأضاف: “نحن لن نقف مكتوفي الأيدي ونرى بلادنا تلفظ أنفاسها الأخيرة وهي في غرفة الإنعاش، ولن نقف مكتوفي الأيدي وهيبة الدولة في كل يوم تزداد مرمطة وذلة وسقوطاً”.

وأكد الجزولي أن القوى الوطنية التي انتظمت في “نداء أهل السودان” ستنتظم في عمل ميداني لإنقاذ البلاد من هذا التدهور ويعيدها لحريتها وعزتها وسيادتها ويستعيد نسيجها الاجتماعي لترابطه.