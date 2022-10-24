السيادي يوجه برفع قدرات الشرطة لأداء دورها الوطني

الخرطوم: السودانى

وجه عضو مجلس السيادة، الهادي إدريس، برفع قدرات الشرطة وإمكانياتها وتزويدها بالمعينات اللآزمة التي تمكنها من أداء واجبها الوطني بالصورة المطلوبة.

واطلع ادريس لدى لقائه بالقصر الجمهوري، وزير الداخلية، الفريق أول عنان حامد، على الأوضاع الأمنية والإنسانية بولايات دارفور، ودور قوات الشرطة في حماية وتأمين الموسم الزراعي وإنجاحه، إلى جانب متابعة تحقيق المصالحات المجتمعية.

على صعيد آخر يبدأ عضو مجلس السيادة، اليوم الاثنين، زيارة رسمية لولايتي شمال وجنوب دارفور، تستغرق عدة أيام، للوقوف ميدانياً على الأوضاع الأمنية والإنسانية وجهود إنجاح الموسم الزراعي.