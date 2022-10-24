المعادن تقترب من إنهاء خارطته الجيوكميائية بشمال وشرق البلاد

الخرطوم: السودانى

أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، التابعة لوزارة المعادن، عن قرب إنتهاء المرحلة الأولى من خارطة السودان الجيوكيميائية في شمال شرق السودان.

وقال مدير الهيئة، عثمان حسن، إن مشروع الخارطة الجيوكيميائية يعتبر من المشروعات المهمة لإكمال خارطة السودان الجيولوجية، التي وصفها بالتحدي الكبير للكوادر العاملة بالهيئة، متعهداً بتذليل العقبات التي تعترض المشروع في مراحله المختلفة، مشيراً إلى أن الهيئة سخرت إمكانياتها كافةـ المادية، الفنية والبشرية، بل وقامت بالاستعانة ببيوت خبرة عالمية في هذا المجال.