إلغاء إعفاء القيمة المضافة للسكر المستورد وتعديل ضريبة أرباح الأعمال

الخرطوم: السودانى

أجاز الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية برئاسة وزير مجلس الوزراء المكلف، عثمان حسين، السمات العامة وموجهات موازنة العام المالي ٢٠٢٣م قدمها السيد عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي.

وافق الاجتماع على إلغاء الإعفاء على القيمة المضافة على السكر المستورد، ومقترح تعديل ضريبة الدخل (أرباح الأعمال والعقارات) لسنة ٢٠٢٣م، وتعديل ضريبة الدخل الشخصي لسنة ٢٠٣٣م.

وتضمنت السمات العامة عدة محاور تمثلت في المبادئ والمرتكزات الأساسية لإعداد الموازنة والأهداف العامة والسياسات المالية والنقدية والإجرائية التي ارتكزت بدورها على تحسين معاش الناس وخفض معدلات التضخم وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تطبيق تقانة المعلومات والتحول الرقمي (الحكومة الإلكترونية).

وأمن الاجتماع على أهمية تفعيل مفوضية تخصيص الإيرادات والتأكيد على ضرورة ولاية وزارة المالية على المال العام، والعمل على تحسين الإيرادات بالولايات، بجانب توحيد قوانين شروط الخدمة، وإزالة المفارقات في الأجور مع مراعاة خصوصية طبيعة العمل.

وافق الاجتماع على إلغاء الإعفاء على القيمة المضافة على السكر المستورد، ومقترح تعديل ضريبة الدخل (أرباح الأعمال والعقارات) لسنة ٢٠٢٣م، وتعديل ضريبة الدخل الشخصي لسنة ٢٠٣٣م