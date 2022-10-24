لجنة عسكرية بقيادة نائب رئيس الأركان إلى النيل الازرق

الخرطوم: السوداني

قال المتحدث الرسمى بإسم القوات المسلحة ،العميد الركن نبيل عبدالله لـ(السودانى) إن لجنة عسكرية قد توجهت إلى إقليم النيل الازرق ، بقيادة نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات الفريق ركن خالد عابدين الشامى وممثلين لوزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة ، لتقصى الحقائق وتقييم الأوضاع الامنية بالاقليم .

وأكد المتحدث الرسمى إستقرار الاوضاع بالمنطقة حتى وقت متأخر من مساء امس وأوضح أن تعيين اللواء ركن د. ربيع عبدالله قائداً لمنطقة النيل الازرق العسكرية ياتى فى اطار معالجة الموقف الأمنى بالاقليم على خلفية الأحداث الأخيرة.

كشف رئيس مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق، محمد الطيب قيصر، لـ(السُّوداني)، إن مجموعة من المواطنين اقتحموا مقر قيادة الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين.

وأوضح أنهم كانوا قد أمهلوا الفرقة 48 ساعة للرد على مذكرتهم، وتطالب المذكرة بإقالة حاكم إقليم النيل الأزرق، أحمد العمدة بادي، وإلغاء اتفاقية جوبا، ومحاسبة المتورطين في أحداث العنف القبلي بالإقليم.

وأقدم محتجون على حرق مقر الأمانة العامة لحكومة الاقليم .

فى السياق استقبل حاكم الإقليم وفد بعثة “يونيتامس” للمنطقتين توموكو كابوتا.

وقال مفوض العون الإنساني بالإقليم رمضان يس حمد في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول الجهود التي بذلتها حكومة الإقليم في سبيل تسيير قوافل الدعم لــ (16) ألف من المتأثرين بتجدد الأحداث بمناطق قنيص شرق والمدن السكنية، موضحاً أن الحاكم أكد على انتظام مراحل الترتيبات الأمنية بالإقليم.