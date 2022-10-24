غازي الغرايري في حواره مع (السوداني) يُفجِّرها بشأن وضعية اللاعب عمار طيفور

أجراه: حسن بشير

* طيفور غادر كشوفات المريخ ولم أخطر بذلك رسمياً

* اللاعب لم يتدرّب معنا منذ العودة من ليبيا

* عمار جلس مع اللجنة الجديدة وعرضت عليه التجديد ولم يُوقِّع

* طيفور فاجأني بالاعتذار قبل ساعات من مباراة الذهاب أمام الجيبوتي رغم حاجتي له

* تفكير اللاعب كان مُنحصراً حول مُفاوضات عقده، وأكّد أنّ (نفسياته تعبانة) ودخل في خلاف مع حازم وأبو جريشة وكانا ينويان التحقيق معه، وأوقفت ذلك لمصلحة الفريق

* بعد تعيين لجنة (أب جيبين) جلست مع اللاعب في حضور المسؤولين وأكدت حاجتي له وإنني بصدد إشراكه أمام الأهلي طرابلس فوافق ودفعت به حسب معدل جاهزيته.