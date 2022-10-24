قرب إنتهاء المرحلة الأولى من خارطة السودان الجيوكيميائية بالشرق

الخرطوم: السوداني

أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية عن قرب انتهاء المرحلة الأولى من خارطة السودان الجيوكيميائية في شمال شرق السودان.

وأكد المديرالعام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية عثمان عبدالقادر خلال زيارته لولاية البحرالأحمرأمسأهمية مشروع الخارطة الجيوكيميائية لإكمال خارطة السودان الجيولوجية، مشيرًا لاهتمام الشركة بالمشروع واستعانتها ببيوت خبرة عالمية في هذا المجال.

وأكد مديرالمشروع جيولوجي د. محمدعثمان الجزولي أن العمل يمضي بخطى ثابتة رغم الصعوبات.

وقال إن الترتيبات الفنية والإدارية التي تمت بشأن المشروع أسهمت في تقليص المدة الزمنية للمرحلة الأولى، ولفت إلى أن الفريق الفني العامل بالمشروع استخدم كافة الإجراءات الفنية والعلمية للعمل الجيولوجي بل وقام باستخدام الوسائل التقنية الحديثة فضلًا عن الاستفادة من التدريب الحلقي للكوادر الجيولوجية.