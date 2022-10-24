مزارعو المطري والمروي يقرون بتأثرالقطاعين سلبًا بانقلاب 25 أكتوبر

الخرطوم : رحاب فريني

أكد مزارعو المطري والمروي تأثرالقطاعين سلبًا بانقلاب 25 أكتوبر 2021م

وحمل المزارعون وزارة المالية الفشل الذي صاحب القطاعالزراعي وذلك بتأخير التمويل،وأشاروا لتسبب غياب الحكومة في حدوث التفلتات الأمنية والنهب فى المشاريع الزراعية .

وأكد مقرراللجنة المكلفة لمزارعي القطاع المطري بالسودان، المزارع عبدالله الماحي، تأثيرانقلاب 25 أكتوبر2021م على القطاع

وقال فى حديثه لـ ( السوداني) ان غياب الدور الحكومي خلّف تفلتات أمنية وترديًا في كل شيء، وتأخير التمويل والحصاد بشكل غير مسبوق، إلى جانب أثره على جميع القطاعات والوزارات على مستوى المكلفين، واصفًا وضع الزراعة بالردئ للغاية، معربًا عن أمله في إصلاح الحال وإعادة الوضع كما كان عليه من قبل .

من جانبه أكد عضو تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل، ممثل المزارعين بالقسم الجنوبي مكتب فحل جنوب الجزيرة، المزارع عثمان إبراهيم تأثر الزراعة سلبًا من السياسات الاقتصادية والمالية التي طبقتها السلطة الحاكمة

وقال في حديثه لـ (السوداني) إن إجراءات وزارة المالية وتقاعسها عن دعم الزراعة وتعثر تقديم التمويل في الزمن المحدد للزراعة جعلالمزارعين يتجهون لهجر القطاع وامتهان مهن أخرىلارتفاع تكلفته خاصة بعد رفع الدعم عن الجازولين الزراعي، وأشار إلى فرضية أن تقوم اللجنة الاقتصادية برئاسة وزير المالية بدعم الزراعة وإعلان أسعارتشجيعية للمحاصيل وتوفير المدخلات عبرالبنك الزراعي في وقتها ودعم وتوفيرالجازولين وتسويق المنتج لانعاش الاقتصاد، غير أنها تعتمد على الهبات والضرائب الباهظة، وزاد وهذا لعمري لن يقيم دولة ذات سيادة، معربا عن أمله فى اهتمام السلطات بالقطاع الزراعي بشكل أكبر .