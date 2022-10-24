تجار لـ(السوداني): انقلاب 25 أكتوبر زاد الفقر والكساد

الخرطوم: عبيـرجعفر

أكد عدد من التجار بالخرطوم لـ(السوداني) تاثر الاقتصاد السوداني بالانقلاب بازدياد معدلات الفقر.

وقال رئيس تجارالجملة بسوق أمدرمان فتح الله حبيب الله في حديثه ل(السوداني) ان هنالك موجة كساد غير مسبوقة في البيع والشراء نتيجة للفقر، ولفت إلىان بيئة الاستثمار أصبحت طاردة منذ سقوط النظام، وقال ان هنالك تآكلا لرؤوس أموال التجارما انعكس على هروب البعض إلى الخارج والمستهلك غير قادر على مواكبة الأسعار، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي أصبح ضاغطا على الاسرالمتعففة، وطالب بإعادة تنشيط منظمات المجتمع المدني دون الاعتماد على المنح والهبات الخارجية وتحسين القطاع الزراعي والتعدين.

وأكد تاجر سلع استهلاكية بامدرمان الحاج يحيى على ان تاثيرات الانقلاب تتمثل في الركود والغلاء إضافة إلى زيادة الرسوم الحكومية ما انعكست سلبا على كساد الأسواق وارتفاع الأسعار بنسبة١٠٠%

وقال بعض التجار اضطروا لبيع السلع باقل من سعر الشركة او المصنع بسبب ضعف القوى الشرائية إضافة لتراجع حجم المبيعات بالمحلات التجارية.

وفي ذات السياق قال تاجر سلع بالخرطوم الطاهرعلي ان للانقلاب تاثيرات كبيرة في عدم القدرة على البيع والشراء وسداد الالتزامات التجارية والأسرية،وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في مراحل الانهياروالركود التضخمي،وقال ان هنالك وفرة في كافة اصناف السلع الاستهلاكية وضعف كبيرفي الحركة الشرائية، وطالب القطاع الاقتصادي بوضع سياسات اقتصاديه ورؤى واضحة لحل الأزمة الاقتصادي الراهنة بالبلاد، وقال ان الشعب السوداني يعاني من الغلاء وضيق المعيشة، وقال ان الغلاء تسبب في حرمان التلاميذ من التعليم.