مدرب المريخ يكشف لــ(السوداني) موقفه من التعاقد مع كمبالي.. يرد بشأن العقرب ويتحدث عن الصاوي

أجراه: حسن بشير

* هناك من سوقوا لانني رفضت التعاقد مع الكونغولي ايريك كمبالي وهذا غير دقيق.

* نعم تحفظت على التعاقد مع اللاعب كمحترف لاني كنت ارغب في خيار جاهز وعدت ورحبت به بعد تجنيسه.

* خانات الاحتراف مهمة ولا يمكن أن اخاطر بالموافقة على ضم لاعب لا اعرفه أو لم اختبره.!

* لا مشكلة لي مع بكري، أنا الأحرص على استمراريته واللاعب كان معلقاً في السيستم وأنا من أعدته.

* بكري اعتذر عن مرافقة الفريق الى ليبيا لظروف عائلية وتفهمت ذلك.

* السماني منذ العودة من المنتخب ابلغني بانه مصاب، وبعد ذلك علمت ان هناك مشكلة في عقده ووقع عقدا جديداً.