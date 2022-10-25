الدخيري يحذر من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الغذاء

الخرطوم: السودانى

قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، البروفسور إبراهيم الدخيري، إن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية تشكلان عبئاً على عاتق صناع القرار الزراعي في الوطن العربي، وذلك لما يمكن أن تحدثه من صعوبة في الإمدادات الغذائية، وبالتالي تتعرض الدول لمخاطر نقص الغذاء.

وأوضح الدخيري لدى مخاطبته فعاليات الدورة “55” للمجلس التنفيذي للمنظمة بالخرطوم، أن المنظمة العربية سعت إلى التنبيه بمخاطر الأزمات وآثارها على حالة الأمن الغذائي العربي، وشرعت في إعداد مشروع البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، بديلاً للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي.

وأكد إجازة البرنامج من قبل وزراء الزراعة العرب وبدعم من الجامعة العربية لدى الأطر التشريعية للمنظمة وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو معروض ضمن الملفات الاقتصادية المعروضة على القمة القادمة، التي ستعقد في الجزائر خلال الربع الأخير من هذا العام.