صيادلة السودان: شح في أدوية الانسلوين

الخرطوم : السودانى

كشفت لجنة صيادلة السودان المركزية عن شح في وفرة الأنسولين وانعدامه بالصيدليات الخاصة لقرابة الشهرين، فضلاً عن زيادة في سعر فتيل الأنسولين بنسبة 100%، وأكدت أنه تم زيادة فتيل الإنسولين من (720) جنيه إلى (1.5) ألف جنيه.

وأكد عضو لجنة صيادلة السودان المركزية، د. بهاء الحاج، في تصريح لـ(باج نيوز)، إن الدواء متوفر بنسبة ضئيلة في الصندوق القومي للإمدادات الطبية، ونوه إلى أن الصندوق يغزي صيدليات الإمدادات في ولاية الخرطوم البالغة (5) صيدليات فقط بكميات محدودة من الأنسولين، قال إنها لا تكفي المرضى خاصة أن المريض يحتاح (3) فتايل في الشهر ويصرف له فتيل واحد.

ونقل الحاج شكوى ومعاناة المرضى في الحصول على الدواء خاصة في صعوبة الوصول إلى صيدليات الإمدادات سيما وإن عدداً من المرضى يقطنون الأطراف، فضلاً عن أن أصحاب الأمراض المزمنة عادة لا يحملون وصفة طبية، وإن بعض المرضى لا يقابلون الطبيب لقرابة شهرين في وقت تُلزم فيه صيدليات الإمدادات المرضى بإبراز الوصفة الطبية مما يزيد من معاناة المرضى .