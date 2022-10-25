الثوار يخرجون في مليونية 25 اكتوبر بمختلف مدن السودان والسلطات تقطع الانترنت وتغلق الكباري

الخرطوم: السوداني

خرج اليوم، الثوار بمئات الآلاف للشوارع في مدن السودان المختلفة احتجاجاً على مرور عام؛ على إنقلاب 25 أكتوبر، الذي قطع الطريق نحو التحول الديمقراطي في السودان.

وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب بعودة العسكر إلى الثكنات، والقصاص للشهداء، وتحقيق الحرية والسلام والعدالة.

وأطلقت القوات الأمنية، قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين المتوجهين نحو القصر الجمهوري، كما شهدت مدينة مدني إصابات وسط المتظاهرين جراء اختناقهم بالبمبان.

في وقت اغلقت فيه السلطات الأمنية جميع الكباري بالخرطوم التي عدا (سوبا والحلفايا)، كما تم قطع خدمة الإنترنت منذ الصباح الباكر.