الشرطة: ما حدث اليوم يؤكد وجود جماعات منظمة وخلايا نائمة تستخدم السلاح وعبوات ناسفة تستهدف أمن العاصمة تحت تأثير المخدرات

الخرطوم: السوداني

قالت الشرطة السودانية، إنها قامت بتنفيذ خطة لجنة شؤون الأمن بالعاصمة، عبر نشر القوات لتأمين المواقع الاستراتيجية وحماية المواكب السلمية. وأضافت: “لقد تابعنا التجمعات من الأحياء بالقطاعات الثلاثة الخرطوم – بحري – أم درمان حتى وصولها للمواقع الفاصلة المحيطة بالمواقع الاستراتيجية وتم التعامل بالغاز وخراطيم المياه بحضور المراقبين والمستشارين المنتدبين من النائب العام ووزارة العدل”.

وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة في بيان صحفي: “منذ الساعات الأولى للتعامل واجهنا الآتي: إننا نتعامل مع قوات مدربة بتشكيلات عسكرية مسلحة تتبنى العنف والتخريب وتحمل اعلاماً بألوان (أحمر – أصفر – أسود – أزرق) وشعارات تدعو للعنف بزي موحد لكل مجموعة (فنايل – خوز – كمامات قفازات – نظارات) ويحملون أدوات كسر وقطع وتتبعهم دراجات نارية مجهولة، ومسلحون تسليحا كاملا وموحدا بالدرق والغاز والملتوف والخوازيق المصنعة وشنط جراية في الخلف”.

ومضى الناطق باسم الشرطة في قوله: “قادة الجماعات يوجهون ويصدرون التعليمات للمجموعات بأسلوب الكر والفر وقطع الطرق والاعتداء على المواقع العسكرية بصورة متكرره داخل حرم المنطقة العسكرية بعتادهم (المستشفى العسكري والمرضى). تبني العنف والتعدي على مركبات الإطفاء وتمنعها من أداء واجبها. ما ذكر يدل على أنهم غير مدنيين ويؤكد ذلك خلو المواكب من الأعلام والشعارات الحزبية والسلمية مع غياب الذين دعوا للحراك لتحمل المسؤولية وإصرار المتفلتين على التدمير والتخريب يدل على المؤامرة وانتمائهم لجماعات وتنظيمات غير مشروعة لا تريد الإعلان عن نفسها”.

وقال الناطق باسم الشرطة: “إنّ ما حدث اليوم هو تأكيد لمعلوماتنا بوجود جماعات منظمة ومتمردة ومتفلتة وخلايا نائمة تستخدم السلاح الأبيض والناري وعبوات ناسفة تستهدف أمن العاصمة تحت تأثير المخدرات والمواد السامة وجدت ضالتها في المواكب وتعمل لتحقيق أهدافها تحت غطاء سياسي. ما ذكر تؤكده سجلاتنا الجنائية للجرائم والمضبوطات خلال العام الماضي وهو واقع بشهادة الجميع وعلى مرأى ومسمع المنظمات الإقليمية والدولية وممثلي دول العالم، إننا نناشد قادة الحراك بتحديد موقفهم من هؤلاء الذين يدعمون التفلت والخراب وتدمير الممتلكات وزعزعة الأمن وبين الاحتجاج السلمي والتنظيم الحزبي المشروع للمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار”.

مصيفاً: “كما نناشد وزارة العدل والجهاز التشريعي بفرض إجراءات استثنائية لتمكننا من مواجهة تلك الجماعات لحسم الفوضى وردع وتقديم الجناة للعدالة الناجزة والمحاكمات الإيجازية في مواجهة الجرائم ضد الدولة وحيازة الأسلحة والمخدرات وإيواء المتفلتين لبسط هيبة الدولة وإحكام سيادة القانون، حفاظاً على أمن الوطن والمواطن”.