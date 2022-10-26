الغرايري لـ(السوداني): لا بد من انتدابات قوية للمريخ ولن أتردّد في الرحيل إذا (……)

كتب: حسن بشير

حدّد المدير الفني للمريخ التونسي غازي الغرايري، موعد رحيله عن تدريب الفرقة الحمراء في سياق الحوار المطول الذي أجرته معه (السوداني)..

وقال الغرايري الذي كشف العديد من الخبايا والكواليس المحيطة بمشروعه التدريبي بالمريخ، إن النادي مقبلٌ على المشاركة في دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، مما يتطلب إعداداً ومعينات من نوع خاص.

وأضاف بأنّ فترة الانتدابات القادمة مهمة ويجب أن يتم من خلالها التعاقد مع لاعبين أجانب بمواصفات خاصة يقدمون الاضافة المثلى للفريق داخل الملعب.

وأبان بأن إمكانيات النادي تلعب دوراً مهماً في تحقيق الطموحات والتطلعات التي ينشدها الجميع، قاطعاً بأنه في حالة إحساسه بأنه لا يوجد طموح أو رغبة أو أن الأوضاع ليست جيدة، فإنه من تلقاء نفسه حينها سيُقرِّر الرحيل، لأنه لا يُمكن أن يجلس دون تحقيق الأفضل مع المريخ.