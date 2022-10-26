(السوداني) تنفرد: لجنة الانضباط باتحاد الكرة توقف النائب الأول أسامة عطا المنان

كتب: حسن بشير

أوضحت مصادر عالية الثقة في اتحاد كرة القدم السوداني لـ(السوداني) أن قراراً صدر من لجنة الانضباط التي يترأسها مولانا مهدي البحر بإيقاف النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة أسامة عطا المنان من مزاولة نشاطه إلى حين مقابلة اللجنة في اجتماعها المقبل.

وعلمت مصادر (السوداني) أنّ (البحر) حضر اليوم الأربعاء إلى مكاتب اتحاد الكرة وغادر سريعاً بعد أن وضع القرار على مكتب الأمين العام للاتحاد الأستاذ مجدي شمس الدين.

وتؤكد مصادرنا أن الأمين العام رفض إعلان القرار إلى الإعلام، بسبب أن رئيس اتحاد الكرة طلب منه مهلة لكي يجلس إلى رئيس لجنة الانضباط الذي أغلق هواتفه، رافضاً أي ضغوطات أو تراجع عن القرار.