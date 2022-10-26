دخول فريق سوداني ضمن أفضل 100 فريق بالعالم للبرمجيات

الخرطوم: علي تركماني

تمكّن فريق جامعة الخرطوم (Bridge4) من اجتياز حاجز المائة فريق في منافسة مسابقة البرمجة العالمية واحتل المركز الأول في السودان بين الجامعات الوطنية، ونال الفريق المركز رقم 71 من بين 6 آلاف فريق من حول العالم.

يُذكر أن منذ العام 2011 ظل حاجز دخول السودان ضمن أفضل مائة فريق عقبة أمام الطلاب السودانيين المشاركين في المنافسة.

الجدير بالذكر أنّ منافسة البرمجة العالمية هي مسابقة برمجية تنظمها جمعية الـIEEE – جمعية الحاسوب، وهو مجتمع محترف تابع لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE). والغرض منها ونطاقها هو «تطوير نظرية وممارسة وتطبيق علوم وتكنولوجيا معالجة المعلومات والكمبيوتر والمكانة المهنية لأعضائها»، وتُعد أكبر جمعية فنية منظمة في إطار معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

وتكون مدة المسابقة 24 ساعة تقدم فيها المسائل البرمجية ويقوم الطلاب على حلِّها عبر الإنترنت.