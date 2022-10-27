العقيد إبراهيم الحوري: بيان الشرطة يقرع ناقوس الخطر

الخرطوم: السوداني

قال رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة العقيدالركن إبراهيم الحوري، إن ما تعرّض له السلاح الطبي بأم درمان لأمر محزن وخطير، إذ تعدى المتظاهرون على البوابة وحطّموها، وتم حرق مكتب أفراد الحراسة بما فيه من وثائق وأثاث مكتبي.

وأضاف: التعدي بالنبال على الأفراد حتى أصيب 120‪ فرداً إصابات بليغة، قد تبعد بعضهم عن الخدمة العسكرية وتجعلهم أسيري العلاج الطبيعي.

وقال إنّ بيان الشرطة يقرع ناقوس الخطر، ويحذر من ظهور تشكيلات منظمة تستغل المظاهرات وتشيع العنف في المواكب، وتستهدف أفراد الشرطة المعنية بحماية المواكب وحفظ الأمن.