الوساطة تدعو المجتمع الدولي لتوفير الدعم المالي لسلام جوبا

الخرطوم : السودانى

دعا مقرر فريق الوساطة بجنوب السودان للسلام في السودان، د. ضيو مطوق، الفاعلين في المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني والمالي لتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام بين الحكومة السودانية والفصائل المسلحة.

وأكد ضيو، عقب اجتماع للوساطة مع وزير الدفاع واللجنة العليا للترتيبات الأمنية بالخرطوم، أن بلاده تسعى إلى تحقيق الاستقرار فى السودان بما ينعكس على أمن واستقرار جنوب السودان.

من ناحيته قال وزير الدفاع الوطني، يس إبراهيم، إن لجنة الترتيبات الأمنية مسار دارفور شرحت الصعوبات التي تواجه تنفيذ اتفاق جوبا، وقدمت إيجازاً متكاملاً لكل المراحل التي تم الوصول إليها والعقبات التي حالت دون تكملة ما تبقى من اتفاق جوبا للسلام.

وأعرب الوزير فى تصريح صحفي عن أمله في إكمال الترتيبات الأمنية بمسار دارفور.