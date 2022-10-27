(250) مليون جنيه من الموارد المعدنية لمياه حلفا

الخرطوم:فريني

وتسلم والي الشمالية الباقر أحمد علي شيكاً بمبلغ (250) مليون جنيه من الشركة السودانية للموارد المعدنية دعماً لمشروع مياه محلية حلفا في إطار مشروعات المسؤولية المجتمعية لشركات التعدين العاملة في الولاية.

وأشار الوالي عقب تسلمه المبلغ لمساهمة الشركة السودانية للموارد المعدنية وشركات التعدين في دعم مجالات العمل المختلفة بالولاية الشمالية، مؤكداً مواصلة التعاون والتنسيق بين حكومة الولاية والشركة من أجل تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية وتحقيق طموحات وتطلعات إنسان الولاية الشمالية ضمن مشروعات المسؤولية المجتمعية والمضي قدماً في تطوير قطاع التعدين ومعالجة مشاكله وتحدياته.

وقال مدير مكتب الشركة بالولاية الشمالية، معتز حاج نور، إن الدعم الذي قدمته الشركة لمشروع مياه وادي حلفا، يأتي تنفيذاً للالتزام الذي قطعته الشركة، وتعهد مديرها بدفع هذه المبلغ للمساهمة في معالجة مشكلة المياه بمنطقة وادي حلفا، وأكد معتز أن مشروعات المسؤولية المجتمعية تسيـر بصورة جيدة في مجالات المياه والكهرباء والتعليم والصحة وغيرها من المجالات الخدمية، وذلك بمحليات حلفا ودلقو ودنقلا، منوهاً إلى المبالغ المالية الكبيرة التي رُصدت خلال النصف الأول من العام الحالي لمشاريع المسؤولية المجتمعية.