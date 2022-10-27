إعفاءات للسكر تخفض أسعاره بأسواق الخرطوم

الخرطوم : عبيـر جعفر

أكد عدد من تجار السكر بالأسواق تراجع أسعاره لـ(٢٧)ألف وخمسمائة جنيه للجوال الكبير زنة (50) كيلو نتيجة لإعفائه من القيمة المضافة واقتراب موسم الإنتاج الجديد.

وقال رئيس تجار الجملة بسوق أم درمان، فتح الله حبيب الله، في حديثه لـ(السوداني)، إن إعفاء القيمة المضافة انعكس إيجاباً على تراجع أسعار السكر بالأسواق، وانتعاش الحركة الشرائية، لافتاً لتسبب استمرار الركود وعزوف المستهلك عن الشراء في استقرار الأسعار.

وقال مورد سكر بالجملة بسوق أم درمان، عبد الباسط أحمد، في حديثه لـ(السوداني)، إن هنالك وفرة وتراجعاً في أسعار السكر بالأسواق، وأوضح أن إعفاء السكر من القيمة المضافة يؤدي للمزيد من تراجع الأسعار، ولفت إلى أن هنالك إحجاماً عن البيع والشراء، مبيناً أن سعر الجوال تراجع من (٢٩) ألفاً وخمسمائة جنيه إلى (٢٧) ألف جنيه.

وأشار مورد سكر بالسوق المركزي الخرطوم، بابكر فضل، لتعرض الموردين لخسائر كبرى بسبب عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع رسوم الترحيل، وقال إن إعفاء القيمة المضافة على السكر المستورد غير مؤثرة، مطالباً بتخفيض الضرائب الأكثر تأثيراً على السلعة وعلى القطاع التجاري.